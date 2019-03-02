شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين الاتحاد الأوروبي وفنادق البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع مسؤولو برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهنى «TTVET Egypt» الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، السبت، برتوكول تعاون مع محافظة البحر الأحمر ووزارة التربية والتعليم وغرفة المنشآت الفندقية لتوفير فرص تدريب لطلاب المدارس الثانوية الفندقية داخل المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر لعدد ٥٥٠ طالبا وطالبة، سيتم توزيعها على ٩ مجموعات فندقية، لربط التعليم بسوق العمل.

وأكدت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، أن برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر TVET Egypt هو برنامج قومي بشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد والأوروبي يهدف إلى تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتحسين مخرجاتها وجودتها لتتناسب مع متطلبات سوق العمل المصري والإقليمي وتلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحاضر والمستقبل عن طريق تقديم الدعم الفني لكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالنظام.

يعمل البرنامج على تقديم الدعم الفني لكل الوزارات والهيئات الحكومية وبناء قدراتهم من أجل تمكينهم من تنفيذ الأنشطة المختلفة، مثل تطوير المناهج المبنية على الجدارات وتدريب المدرسين والتحقق من تطبيق معايير الجودة، كما يعمل على ربط الوزارات بالجهات غير الحكومية والقطاع الخاص والاتحادات الصناعية والغرف بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية ويعمل على توحيد الأهداف والتوجهات وتعظيم التكامل بينهم من أجل تحقيق تنمية شاملة في القطاع.

وأكدت شروق زيدان، مسؤولة برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهنى «TTVET Egypt» في مصر، أن الموازنة التقديرية للبرنامج 117 مليون يورو وتبلغ قيمة مساهمة الحكومة المصرية 67 مليون يورو، مقابل 50 مليون يورو مساهمة الجانب الأوروبي.

وأكد علاء عقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن البرنامج يعمل على توفير أفضل الخبراء الدوليين الرائدين في القطاعات الاقتصادية المهمة، مثل قطاع السياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية المهمة، مشيرًا إلى أنه تم تحديد ٩ مجموعات فندقية بالبحر الأحمر للتدريب وأن آلية برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر TVET Egypt على توفير التدريب العملي على أسس دولية في تنفيذ هذا النشاط، لكي نرفع من مستوى المهارة العملية لدى الطالب وفقاً لمتطلبات سوق العمل، كما تتم إدارة تلك المنظومة بالكامل من خلال الوزارات المعنية ويقوم بالتوجيه وتقديم الدعم الفني لضمان الجودة من دون تدخل أي جهة وسيطة أخرى من الممكن أن تستغل الطلبة.

وتظهر أهمية التدريب العملي للطلبة في أنها تنمي مهارات الشباب وتوضح إمكانياتهم وقدرتهم على مقابلة احتياجات سوق العمل وخاصة في قطاعات اقتصادية مهمة، مثل القطاع السياحي والزراعي والملابس الجاهزة.