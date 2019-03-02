شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة بني سويف يوافق على تصميم تماثيل تذكارية لـ«أعلام المحافظة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس، السبت، على تصميم تماثيل تذكارية لأعلام بني سويف.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم الانتهاء من 4 تماثيل لأربعة أعلام من محافظة بني سويف وهم المخرج صلاح أبوسيف والشيخ طه الفشني والبابا كيرولس الخامس والإمام البوصيري، وسيتم وضعها في أماكن بارزة بإدارة الجامعة.

وأضاف أن المخرج صلاح أبوسيف من رواد السينما الواقعية، وُلد في يوم 10 مايو عام 1915م في محافظة بنى سويف مركز الواسطى قرية الحومة، وأخرج أول فيلم روائي له (هو دائمًا في قلبي) عام 1946، وأخرج للسينما العراقية فيلم (القادسية) عام 1982، من أبرز أعماله أيضا (البداية، حمام الملاطيلي، الزوجة الثانية، القاهرة 30).

والشيخ طه حسن مرسي الفشني أحد أعلام قراء القرآن والمنشدين المصريين. ولد سنة 1900م بمركز الفشن بمحافظة بني سويف . التحق بالإذاعة المصرية سنة 1937م، وأختير رئيساً لرابطة القراء خلفاً للشيخ عبدالفتاح الشعشاعي سنة 1962م، ورحل في 10 ديسمبر 1971م.

كان الشيخ طه صاحب مدرسة متفردة في التلاوة والإنشاد، وكان على علم كبير بالمقامات والأنغام، وانتهت إليه رئاسة فن الإنشاد في زمنه، فلم يكن يعلوه فيه أحد، وهو أشهر أعلام هذا الفن بعد الشيخ على محمود. من أشهر التواشيح كانت «ميلاد طه يا أيها المختار».

وقال إن قداسة البابا كيرلس الخامس، البابا المائة والثاني عشر، وُلد بقرية تزمنت التابعة لبني سويف سنة 1824م، وترهب سنة 1844م. بدير البراموس باسم الراهب يوحنا البراموسي، وعُرِف باسم يوحنا الناسخ. بعد عامين من رهبنته طلب الرهبان سيامته كاهنًا، فسامه البابا ديمتريوس قسًا، في عام 1855م استدعاه البابا وسماه قمصًا وعينه مساعدًا له في الكنيسة الكاتدرائية بالأزبكية، وسمي القمص يوحنا بطريركًا في أول نوفمبر سنة 1874م، باسم البابا كيرلس الخامس، حضر الاحتفال بسيامته أنجال الخديو إسماعيل، وهم توفيق باشا وحسين باشا كامل وحسن باشا ومعهم الوزراء.

والإمام البوصيري هو محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري شاعر صنهاجي اشتهر بمدائحه النبوية، من أشهر أعماله البردية المسماة «الكواكب الدرية في مدح خير البرية»، ووُلد البوصيري في بلدة بوصير مركز الواسطى ببني سويف في 7 مارس 1213م وتوفي عام 1295م.