شكرا لقرائتكم خبر عن المياه الجوفية تُغرق مسجدًا بمنطقة السيل بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغرقت المياه الجوفية، السبت، مسجد «الحسن»، أحد أقدم المساجد بمنطقة السيل بمدينة أسوان، حيث تم إغلاق المسجد وتم منع الصلاة فيه، بسبب الارتفاع الكبير في منسوب المياه داخل المسجد.

وطالب الأهالي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، بتدخل وزير الأوقاف ورجال الأعمال لحل مشكلة المياه بالمسجد، لافتين إلى أنهم «ناشدوا المسؤولين أكثر من مرة حل هذه المشكلة دون استجابة»، مؤكدين أن «المسجد بحالة جيدة ولكنه مغلق خوفًا على أرواح المصلين»، بحسب زعمهم.

وقال خالد فهمي، من أهالى المنطقة، إن مسجد الحسن بالسيل الجديد والذي يقع على مقربة من معهد الدعاة، أغلق لوجود مياه جوفية، وصلت لأكثر من متر في بدروم المسجد، مشيرا إلى أن المسجد يحتاج عزلًا للمياه الجوفية وتركيب شدادات للأعمدة وقمصان أسمنتية.