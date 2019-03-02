شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف التجارية» تحذر من الهجرة غير الشرعية: «بيموتوا بفلوسهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وقال مستنكرًا: «كل واحد يبيع أرضه أو دهب مراته والتاكسي عشان يسافر بالطريقة دي بيموت بفلوسه».

ونصح «سعيد»، خلال حواره مع الإعلامي حسن عثمان، مقدم برنامج «الناس والبيزنس»، عبر فضائية «الرافدين»، الشباب بإنشاء مشروعاتهم الخاصة، قائلاً: «تبنّينا مبادرة بعنوان (بمجهودك اعمل مشروعك)، لأننا مش محتاجين غير المجهود فقط، وإحنا هنوفر له التمويل والفكرة والخبرة».



وتابع: «بلدنا لا يستحق أن نتركه، والمشكلة أن هناك مافيا تلعب بخيال الشباب وتجعلهم يطمعون في السفر إلى الخارج من أجل تحقيق مكاسب مادية، ولذلك يدفع الشاب الواحد أكثر من 40 ألف جنيه للسفر بطريقة غير شرعية».