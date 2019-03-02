شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة من 8 يونيو حتى 3 يوليو المقبلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم السبت، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية للعام الدراسي الحالي 2018/2019.

جاء ذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة)، للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول الامتحانات المقترح الذي أعدته الوزارة، وبحضور ممثل الطلاب، وذلك لأول مرة في تاريخ التعليم في مصر.

كما تم عمل استطلاع رأي حول المواعيد في جدول الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وشارك فيه ما يقرب من 180 ألف طالب، وأبدوا ملاحظاتهم حول الجدول.

وفي هذا الصدد، فقد تمت تلبية رغبة أبنائنا طلاب الثانوية العامة، بوضع فترة زمنية مريحة بين الامتحانات لجميع الشعب، حيث تم توفير 4 أيام ونصف اليوم لمادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، و3 أيام ونصف اليوم للكيمياء والجغرافيا، وكذلك المواد المرتبطة بالشهادات الدولية، حيث تمت مراعاة التوفيق في الجدول بين امتحانات الثانوية العامة والشهادات الدولية.

جدير بالذكر أن امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي سوف يتم بمشيئة الله تعالى، اعتبارا من السبت الموافق 8 يونيو 2019 ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019، علما بأنه جارٍ رفع الجدول النهائي على الموقع الرسمي للوزارة.