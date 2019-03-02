شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من تأخر عودة المياه بالدقى بعد انقطاعها 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى عدد كبير من أهالى حى الدقى من تأخر عودة مياه الشرب، بعد انقطاع المياه لمدة 24 ساعة، بسبب قيام الشركة بعدة تحويلات لبعض خطوط مياه الشرب المتعارضة مع أعمال الحفر الخاصة بمحطة مترو التوفيقية بشارع أحمد عرابى بحى العجوزة.
وكانت شركة المياه أعلنت عن انقطاع المياه فى الـ9 مساء، وكان من المقرر أن تعود المياه فى الـ9 مساء اليوم السبت.
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