وزير الأوقاف: الإسلام أكد حق التنوع وترسيخ أسس التعايش السلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اهتمام الدين الإسلامي بحق التنوع والاختلاف وقبول الآخر والمختلف وترسيخ أسس التعايش السلمي بلا نزاع وشقاق أو عنف وإرهاب، وبالمنهج الحضاري للحوار بين الشرق والغرب على أسس، ورفض الصدام والاقتتال، مبينًا أن الأمم التي تؤمن بذلك هي أكثر الأمم أمنًا واستقرارًا وتقدمًا ورخاء وازدهارًا واستقرارا.
وقال وزير الأوقاف في بيان اليوم، إن الحوار بين الشرق والغرب الذي يحقق سعادة البشرية وسلامها دون تمييز ينبغي أن يقوم على أسس ومرتكزات قوية، منها السعي الدائم نحو التعارف والانفتاح على الثقافات الأخرى، وليس الانغلاق المحكم الذي يؤدي بنا إلى الخوف من الآخر المجهول، فتعميق الوعي بالآخر وثقافته ومجريات حياته يجعله بالنسبة لنا أقل غرابة، ويجعل الحوار معه أكثر يُسرًا وأسهل تناولا.
وأشار إلى أهمية تحكيم لغة العقل فى الحوار وابداء رغبة جميع الأطراف في نبذ العنف والكراهية والتطرف والإرهاب، إيمانًا بأن قضية الصراع ليس فيها رابح مطلق أو خاسر مطلق ، وأن عواقب الصراع والعنف والتطرف وخيمة على الإنسانية جمعاء ، وأنه لا بديل للإنسانية عن البحث في القواسم والمصالح المشتركة ونقاط الالتقاء ؛ لما فيه خير البشرية بعيدًا عن الحروب والصراعات والقتل والاقتتال والتخريب والتدمير.
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