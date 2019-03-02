صديق العيسوي: اتوقع اكتمال "عمومية الصحفيين" 15 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
توقع الصحفي صديق العيسوي، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، في الاجتماع المقبل يوم 15 مارس.
وسجل في اجتماع الجمعية العمومية ٧١٦ صحفيا، بينما يبلغ عدد المقيدين بالجمعية العمومية في جدول المشتغلين يبلغ ٩٢٦٠ صحفيا، ويبلغ عدد
المسددين المشتركين ٨٢٢٤ صحفيا.
وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات عقد الاجتماع الثاني يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور نحو ٢٣٢٠صحفيا، يمثلون ربع عدد الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين.
وقال "العيسوي"، إن حادث جرار قطار محطة مصر والذى راح ضحيته 22 مواطنًا، أثر على اكتمال النصاب القانوني لأعضاء عمومية الصحفيين.
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