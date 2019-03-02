تبدأ بـ 70 ألف جنيه.. ننشر أسعار "حج الجمعيات" هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن أسعار حج الجمعيات للمستويات الأربعة المعلنة من قبل الوزارة نهائية بعد زيادتها بنسبة 8% عن العام الماضي؛ نظرًا لارتفاع أسعار الخدمات في المملكة العربية السعودية.

وأضاف عبدالموجود لمصراوي أن الأسعار تشمل تذاكر الطيران وتقديم كافة الفنادق وجبتي الفطار والغذاء وجاءت الأسعار:

- 105 آلاف جنيه للمستوى الأول بفنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، مع تخصيص 10% فقط من التأشيرات لهذا المستوى المتميز.

- 90 ألف جنيه للمستوى الثاني بفنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 750 مترا بمكة المكرمة و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر بالمدينة.

- 80 ألف جنيه للمستوى الثالث بفنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي، و4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 300 متر من الحرم النبوي.

- 70 ألف جنيه للمستوى الرابع بفنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد بنحو 1200 متر عن الحرم المكي و3 نجوم بالمنطقة المركزية للحرم النبوي بحد أقصى 300 متر بالمدينة.

ونوه إلى أن وزارة التضامن نجحت في تخصيص 9 فنادق مميزة لإقامة حجاج الجمعيات فى مكة المكرمة وكذلك تخصيص فنادق بالمدينة المنورة.

ووجه عبد الموجود، المواطنين الراغبين في التقديم لقرعة حج الجمعيات، بمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج المختار لأنه لن يسمح لأحد بتغيير المستوى بعد إعلان القرعة، موضحًا أنه من يعتذر عن الذهاب يصعد غيره فورا.

وشدد على ضرورة الالتزام بأن يكون المتقدم عضوا مسجلا في إحدى الجمعيات الأهلية ومسددا للاشتراك السنوي للجمعية، وأن يكون قد مر على قيد الجمعية عامين ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.

ونوه إلى أن الضوابط الخاصة للمتقدمين، تشترط التسجيل في جهة واحدة وأن يخضع المتقدم للكشف الطبي، وألا يقل سن المتقدم عن 25 عاما للرجال، و45 عاما للسيدات إلا بوجود محرم شرعي، وقادر على خدمة نفسه لأداء المناسك.

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