الأربعاء.. استطلاع هلال شهر رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه سيتم استطلاع هلال شهر رجب لعام 1440 هجريا، الأربعاء المقبل. وتستطلع دار الإفتاء، هلال شهر رجب بعد صلاة المغرب، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

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