اقتراح برلماني بتشكيل لجنة مع الحكومة لتطوير السكك الحديدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:
قدّم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، اقتراحًا بقرار لتشكيل لجنة برلمانية وزارية مشتركة؛ لتبني خطة عاجلة لتطوير هيئة السكك الحديدية.
ودعا "فؤاد" في اقتراحه الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه، لتشكيل لجنة تتضمن عدد من المتخصصين والتنفيذيين؛ لسرعة تطوير المرفق.
وقال النائب: "تتولى حوادث القطارات على مر السنوات ونزيف دماء المصريين ما زال يسيل على قضبان السكك الحديدية دون أن يتحرك مسؤول نحو خطى حقيقية لوقف تكرار تلك الحوادث مستقبلًا، مما يستوجب الأمر التدخل البرلماني لتشكيل لجنة لتبني وتفنيذ خطة عاجلة لتطوير هيئة السكك الحديدية".
يأتي ذلك في غداة حادث محطة مصر، الذي وقع يوم الأربعاء الماضي وراح ضحيته 22 قتيلًا و41 مصابًا.
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