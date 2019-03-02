أخبار مصر | حزب الحرية المصري يفتتح مقره بمنطقة عابدين في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الحرية المصري يفتتح مقره بمنطقة عابدين في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح حزب الحرية المصري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، والنائب أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، ونواب رئيس الحزب اللواء حسن ناجى، والنائب جمال العقبى، و النائب طلعت القواس، والنائب معتز محمود، والدكتور مجدي علام، ومساعدي رئيس الحزب الدكتور محمد صالح هاشم، و الأستاذ أبو الحسن صديق، وبحضور اللواء يحيى وهدان، أمين محافظة القاهرة، مقره بمنطقة عابدين بمحافظة القاهرة.

يأتي هذا في إطار سعي الحزب لافتتاح عدد من المقرات بجميع المراكز والأقسام والمحافظات، ويأتي مقر "عابدين" استكمالًا لمقرات محافظة القاهرة.

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وأكد حسب الله، أن الحزب يسعى بكل قوة لدعم المواطن البسيط ومحاولة تخفيف ما يقع على كاهله من أعباء، وأيضًا دعم الدولة في مسيرتها تجاه التنمية و البناء ومحاربة الإرهاب.

وقال رئيس الحزب، إن مقرات الحزب ستكون مفتوحة دائما للمواطنين وخدمتهم، وحث قيادات الحزب على التواصل مع المواطنين والنزول لهم.

كما أوضح النائب أحمد مهنى، أن الحزب سيقوم بعدد من للفعاليات خلال الفترة المقبلة، ليكون له تواجد حقيقي ويصتف مع المواطنين، ويدعم مبادرة الرئيس لتوفير " حياة كريمة" لكل مواطن.