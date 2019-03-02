أخبار مصر | غدًا.. توزيع جوائز مسابقة الدكتورة نوال عمر للصحافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. توزيع جوائز مسابقة الدكتورة نوال عمر للصحافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق، في الخامسة من مساء غد الأحد، فعاليات احتفالية توزيع جوائز مسابقة الدكتورة نوال عمر للصحافة، لأصحاب الهمم وتجديد الخطاب الديني، المقامة تحت رعاية نقابة الصحفيين ومؤسسة الأهرام، وذلك بقاعة هيكل بمؤسسة الأهرام.

وفاز بالجائزة، التي رأس لجنة تحكيمها لهذه الدورة الكاتب الصحافي علاء العطار، كل من: نفيسة مصطفى عبدالواحد، الصحفية بجريدة الجمهورية بالجائزة الأولى عن فرع "أصحاب الهمم"، بتقديمها ملفا عن التوحد، كما فاز محمد ربيع غزالة، الصحفي بالأهرام المسائي، عن مجموعة صفحات عن تجديد الخطاب الديني، كما منحت الجائزة شهادة تقدير خاصة لصفحة صناع التحدي بجريدة الأهرام، والتي يشرف عليها الزميل أحمد عامر عبدالله.

وتكرم الجائزة كذلك، الطلاب الأوائل بكلية آداب بنها، وهما هاجر محمود أبو الخير ونورهان سمير السيد، والطالب الأول عمر محمد غريب بكلية آداب الزقازيق، قسم الإعلام.

يقدم الحفل، الإعلامي علي سلمى، كبير مذيعي إذاعة صوت العرب، ومن المقرر أن يشارك في الحفل عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وسعد سليم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطباعة والنشر.

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وقال علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، إن هذا العام سيكون الاحتفال بجوائز الدكتور نوال عمر مختلفا، لأنه يتوافق مع مرور 15 عاما على إنشاء الجائزة، وأن مؤسسة الأهرام قامت برعايتها منذ 4 سنوات، وقامت بتطويرها.

وأضاف ثابت، أن اختيار الموضوعات التي كانت موضوع الجائزة هذا العام تتوافق مع اهتمام الدولة المصرية بأصحاب الهمم وتجديد الخطاب الديني، فمكانة الجائزة والراحلة الدكتورة نوال عمر، يجب أن تكون على مستوى الأحداث الكبرى في مصر ومتغيراتها، وأن عدد الأعمال المشتركة هذا العام بلغت نحو 20 عملا صحفيًا من الزملاء الصحفيين.

وقالت الدكتورة عبير الرباط، عميد كلية الآداب بجامعة بنها، إن وفدا كبيرا من الجامعة سوف يتواجد في الاحتفال، نظرا لأهمية هذا التكريم السنوي للطلاب الأوائل، الذي يعقد منذ 15 عاما، وأن كلية آداب بنها تحرص على إبراز دور الدكتورة نوال عمر في الإعلام المصري، سواء كان مكتوبا أو مرئيا أو مسموعا.

وقال هشام الزيني، أمين عام الجائزة، إن احتفالية الدكتورة نوال عمر تقام سنويا في نفس موعدها 3 مارس، منذ أن أطلقت في عام 2004، وأضاف أن احتفالية هذا العام سوف تشهد أكبر حضور من خريجي دفعات 1986 و1995 و1997 قسم الإعلام كلية آداب جامعة الزقازيق وبنها وسوف يعرض فيلم وثائقي من إخراج أميمة على كبير مخرجي القناة الرابعة عن مدى تأثير الدكتورة نوال عمر في حياة طلاب الدفعة الأولى 1986.