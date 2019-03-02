انت الان تتابع السيسي يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء الحالة الصحية للمصابين في حادث قطار محطة مصر، وكذلك اطلع على آخر تطورات سير التحقيقات الجارية في هذا الصدد لكشف ملابسات الحادث. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قد قالت إن أفراد الوزارة المعنيين أشرفوا على عمليات إخلاء آمن لبعض المصابين، نظرا لحاجتهم إلى رعاية متخصصة، نتيجة حالاتهم الحرجة والدقيقة، وذلك بعد خروج 15 حالة لتحسن وضعهم الصحي.
وحددت الوزيرة توزيعات الحالات الحرجة بمستشفيات مصر وأعدادها وهم: 8 حالات في دار الشفا، و11 في معهد ناصر، و3 حالات في مستشفى الحلمية العسكري، و4 بالجلاء العسكري، وحالتان في الدمرداش، وحالة حرجة جدا يصعب نقلها موجودة في مستشفى شبرا العام. وبلغ عدد ضحايا الحادث 22 شخصًا بينما أُصيب 43 آخرون بينهم حالات
وحددت الوزيرة توزيعات الحالات الحرجة بمستشفيات مصر وأعدادها وهم: 8 حالات في دار الشفا، و11 في معهد ناصر، و3 حالات في مستشفى الحلمية العسكري، و4 بالجلاء العسكري، وحالتان في الدمرداش، وحالة حرجة جدا يصعب نقلها موجودة في مستشفى شبرا العام.
وبلغ عدد ضحايا الحادث 22 شخصًا بينما أُصيب 43 آخرون بينهم حالات دقيقة وحرجة، ومعظم الإصابات تنوعت بين حروق وكسور.
كانت 30 سيارة إسعاف قد وجدت بموقع حادث قطار محطة مصر بمجرد الإبلاغ عن وقوع تصادم، وساعد على الإخلاء قوات الأمن، لنقل الحالات الحرجة من مستشفيى الهلال والسكة الحديد، إلى أماكن أخرى، كما أن بعض الأهالي نقلوا ذويهم من المصابين بعربات خاصة إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.
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