قبل المرة «السادسة».. زيادات سعر الكهرباء في 5 سنوات

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وزير الكهرباء: زيادة الأسعار في يوليو المقبل ورفع الدعم بالكامل 2021.. والزيادات بدأت في 2014.. وأعفى الرئيس محدودي الدخل في 2015.. و26%متوسط الزيادة هذا العام

أربعة أشهر تفصلنا عن موعد تطبيق الزيادة السادسة على التوالي في أسعار الكهرباء حسب السنة المالية للحكومة 2019/2020، وفقًا لما هو متبع مطلع يوليو من كل عام بداية من 2014 الماضي، حتى يحين موعد الزيادة الثامنة والأخيرة في السنة المالية 2021/2002، حيث ستتزامن مع رفع الدعم بالكامل عن الكهرباء، حسب حديث الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء لـ"التحرير"، قائلًا: "زيادة الأسعار 1 يوليو 2019 و1 يوليو 2020، و1 يوليو 2021 ليرفع الدعم عن الكهرباء بالكامل مع تخصيص دعم تبادلي من شرائح الأعلى استهلاكًا إلى شرائح الأكثر احتياجا".

ولم يُفصح شاكر عن النسبة المتوقعة في زيادة الأسعار، خوفًا من إحداث حالة من الارتباك في نفوس المواطنين، فضلًا عن عدم اتضاح أي بوادر من لجان جهاز مرفق الكهرباء "المسؤولة عن إعداد سيناريوهات زيادة الأسعار المقدمة لمجلس الوزراء لاعتمادها وتطبيقها". وفي السطور التالية، تستعرض "التحرير"، تسلسل زيادة أسعار

ولم يُفصح شاكر عن النسبة المتوقعة في زيادة الأسعار، خوفًا من إحداث حالة من الارتباك في نفوس المواطنين، فضلًا عن عدم اتضاح أي بوادر من لجان جهاز مرفق الكهرباء "المسؤولة عن إعداد سيناريوهات زيادة الأسعار المقدمة لمجلس الوزراء لاعتمادها وتطبيقها".

وفي السطور التالية، تستعرض "التحرير"، تسلسل زيادة أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي بداية من عام 2014 وصولًا إلى العام المالي الجاري 2018/2019.

20% زيادة في 2014

أول زيادة للأسعار كانت في 2014، وجاءت الأسعار متضمنة زيادة تقدر بمتوسط 20%، وتضمنت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستهلاك المنزلى، زيادة الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلووات ساعة من 5 قروش إلى 7.5 قرش، والشريحة الثانية من 51 حتى 100 كيلووات أصبحت 14.5 قرش، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات بـ16 قرشًا، والشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلووات بـ24 بدلًا من 19 قرشًا. اقرأ أيضًا..شاكر: الحديث عن أسعار الكهرباء الجديدة "رجما بالغيب"

وتضمن زيادة الشريحة الخامسة من 351 حتى 650 كيلووات بـ34 قرشًا بدلًا من 29 قرشًا، والشريحة السادسة من 651 حتى 1000 كيلووات بـ60 قرشًا بدلًا من 53 قرشًا، والشريحة السابعة والخاصة بمن يزيد استهلاكه على أكثر من ألف كيلووات بـ74 قرشًا بدلًا من 67 قرشًا.

الرئيس يعفي فئات محدودي الدخل في 2015

في عام 2015، حدث تغير في خطة زيادة الأسعار، ولم تشهد الشرائح الثلاث الأولى"شرائح محدودي الدخل" أي زيادات، وذلك بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء الزيادة على تلك الشرائح.

بينما جاءت الزيادات بداية من الشريحة الرابعة، التي تستهلك من 201 إلى 350 كيلووات لترتفع لـ39 بدلاً من 24 قرشًا، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ارتفعت لـ39 بدلًا من 34 قرشًا، والشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات ارتفعت لـ68 بدلًا من 60 قرشًا، والشريحة السابعة والأخيرة لأعلى من 1000 كيلووات ارتفعت لـ78 بدلًا من 74 قرشًا.

جاءت خطة أسعار الكهرباء 2016، برفع الأسعار بنسب متفاوتة، تراوحت في المتوسط بين 25% و40% للاستهلاك المنزلي لمحدودي الدخل.

زيادة 40% 2016

وشهدت الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات زيادة لتصبح 11 بدلًا من 7.5 قرش للكيلووات، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات لتصبح 19 بدلًا من 14.5 قرش للكيلووات، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات أصبحت 21 بدلًا من 16 قرشًا للكيلووات، والشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلووات أصبحت 42 بدلًا من 35 قرشًا للكيلووات. اقرأ أيضًا..فاتورة الكهرباء تحرم 536 ألف «شقة وفيلا» من التموين

والشريحة الخامسة من 351 حتى 650 كيلووات، أصبحت 55 بدلًا من 44 قرشًا لكل كيلووات، والشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات، أصبحت 95 بدلًا من 71 قرشا لكل كيلووات، والشريحة السابعة والأخيرة لأعلى من 1000 كيلووات أصبحت 95 بدلا من 81 قرشًا للكيلووات.

33% زيادة في 2107

وأعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في وقتها، عن تعريفة شرائح الكهرباء الجديدة، حيث زادت الأسعار بمتوسط 33% لجميع الشرائح، بالتزامن مع تمديد دعم أسعار الكهرباء للمنازل لثلاث سنوات أخرى لتنتهي في يوليو 2021 بعد تعويم الجنيه، بدلًا من الخطة السابقة التي كان مقررًا وفقًا لها رفع الدعم عن الكهرباء في العام المالي الجاري 2018/2019.

وزادت الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات لتصبح 13 بدلا من 11 قرشًا، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات لتصبح 22 بدلا من 19 قرشًا، والشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلووات لتصبح 27 بدلا من 21 قرشًا.

والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات لتصبح 55 بدلا من 42 قرشًا، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات لتصبح 75 بدلا من 55 قرشًا، والشريحة السادسة 651 إلى ألف كيلووات لتصبح 125 بدلا من 95 قرشًا، والشريحة السابعة والاخيرة من صفر إلى أكثر من ألف كيلووات لتصبح 135 بدلا من 95 قرشًا.

26% زيادة في 2018

وفيما يخص أسعار شرائح الاستهلاك المطبقة للقطاع المنزلي بداية من يوليو الماضي وحتى يونيو المقبل، أعلن وزير الكهرباء، عن رفع سعر الكهرباء بمتوسط زيادة بنسبة 26%.

وشهدت الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلووات لتصل إلى 22 قرشا، بعد أن كانت العام الماضي بـ13 قرشا بزيادة 9 قروش بمعدل زيادة 70%، وهي الشريحة الخاصة بالمواطنين الأقل دخلا والفقراء.

وزادت الشريحة الثانية التي تستهلك من 51 إلى 100 كيلووات لتصبح 30 بدلًا من 22 قرشًا، والشريحة الثالثة التي تستهلك من صفر حتى 200 كيلو وات لتصبح 36 بدلًا من 27 قرشًا، والشريحة الرابعة التي تستهلك من 201 إلى 350 كيلووات لتصبح 70 بدلًا من 55 قرشًا.

والشريحة الخامسة التي تستهلك من 351 إلى 650 كيلووات لتصبح 90 بدلًا من 75 قرشًا، والشريحة السادسة التي تستهلك من 651 إلى ألف كليووات لتصبح 135 بدلا من 125 قرشًا، والشريحة السابعة لمن يزيد استهلاكه على 1000 كيلووات وتحاسب بـ145 بدلًا من 135 قرشًا.