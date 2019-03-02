شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة وزير الزراعة تكشف أهداف قانون منع تداول الطيور الحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، عن الهدف من قانون منع تداول الطيور الحية.

وقالت «محرز»، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «قانون منع تداول الطيور الحية يحقق مكاسب لصغار المربين والمواطنين، كونه يشترط البيع في فترة محددة، فضلا عن دوره في مواجهة التلوث البيئي الناتج عن الذبح في المحلات»، مشيرا إلى أن تداول الطيور الحية اختفى من معظم دول العالم.

وحول عدم تفعيل قانون منع تداول الطيور الحية حتى الآن، قالت نائبة وزير الزراعة: «لا توجد ضبابية بشأن تفعيل القانون، حيث يرتبط تطبيق القانون بجهات عدة بالدولة»، مشيرة إلى أن ملاك محلات الطيور الحية متخوفون من تفعيل القانون.