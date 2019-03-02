شكرا لقرائتكم خبر عن «تأديبية نقابة الصحفيين» تستدعي «أديب وذكرى وعنايت» بسبب أزمة «العالم اليوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت هيئة التأديب بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، واكتمل نصابها القانوني، بحضور محمد شبانة، رئيس الهيئة، وحسين الزناتى، عضو الهيئة، والمستشار نبيل عطا الله، ممثل مجلس الدولة.

وخلال الجلسة، تمت مناقشة تداعيات أزمة الصحفيين بجريدة «العالم اليوم» وما آلت إليه نتائج تحقيقات لجنة التحقيق بالنقابة والتى قررت تحويل كل من عماد الدين أديب، رئيس مجلس الإدارة الأسبق للعالم اليوم، وجمال عنايت، رئيس مجلس الإدارة السابق، ونجلاء ذكرى، رئيس التحرير الحالى، إلى هيئة التأديب، بوصفهم أعضاء بنقابة الصحفيين.

وقررت الهيئة استدعاء الثلاثة، أديب وعنايت وذكرى، يوم الإثنين من الأسبوع المقبل، لسماعهم فيما نُسب إليهم من لجنة التحقيق، مع استدعاء ممثلين عن الصحفيين المتضررين والشاكين لسماع أقوالهم.