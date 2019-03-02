شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: وزير التموين وافق على 10 مشروعات لـ«جمعيتي» في دشنا والوقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب اللواء سيف نصرالدين الصافي، عضو مجلس النواب عن دائرة دشنا والوقف، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وافق على عمل 10 مشروعات لـ«جمعيتي» لأبناء دائرة دشنا والوقف بمحافظة قنا بعد تقدمه بطلبات للوزير.

وأكد النائب في تصريحات، الأحد، أنه تم حل مشكلة موقف سيارات الأجرة الخاص بمركز الوقف في نجع حمادي وإعادته إلى مكانه القديم بعد تلقي «نصر الدين» العديد من الشكاوى من الأهالي، ولفت النائب إلى أنه تواصل مع المسؤولين وتم حل المشكلة بسرعة.