شكرا لقرائتكم خبر عن منى محرز: سعر كيلو الدواجن في المزرعة بـ 28 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، أن أسعار الدواجن عادلة، مشيرة إلى أن سعر الكيلو بالمزرعة يتراوح ما بين 28 إلى 29 جنيهاً.

وتابعت «محرز»، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «العاملون بصناعة الدواجن يتعرضون لخسارة مستمرة منذ عام، نظرا لأن الأسعار أصبحت أقل من التكلفة»، مشيرة إلى أن 40% من مزارع الدواجن بالدقهلية توقفت خلال الفترة الحالية تخوفا من الخسارة، خاصة في ظل انتشار المشكلات المرضية في فصل الشتاء.

وأكدت أهمية الاهتمام بالتسويق الإلكتروني، لمواجهة اتساع فارق أسعار الدواجن بين المزرعة وأسواق التجزئة، مشيرة إلى أن خروج صغار المربين من السوق يؤثر سلبيا على صناعة الدواجن.