شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتابع عمليات صرف معاش شهر مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف معاشات شهر مارس في يومها الثاني على التوالي.

استعرضت الوزيرة، السبت، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر مارس على مدى ساعات اليوم والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الثاني على التوالي، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثانى من مارس 475 ألف عملية صرف بإجمالي 546 مليون جنيه.

وسجلت ماكينات الصرافات الآلية 455 ألف حالة بقيمة 517 مليون جنيه، وتم تسجيل ألفي حالة صرف من منافذ صرف البريد قامت بصرف 3 ملايين جنيه، بينما سجلت منافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص 18 ألف حالة صرف قامت بصرف 26 مليون جنيه.

ووجهت «والي» باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كل المنافذ، مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

ومن المقرر أن تبدأ منافذ مكاتب التأمينات بداية من غد الأحد الثالث من مارس في صرف معاشات مارس، حيث كانت "والي" قد وجهت باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر مارس اعتبارا من أمس الجمعة الأول من مارس، وذلك من ماكينات الصرف الآلية A.T.M، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بدءًا من غد الأحد.

وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه، تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتباراً من يوم 10 مارس.