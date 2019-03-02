شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تحرز تقدماً ملحوظاً فى تصنيف QS للمجالات العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة نجحت في إحراز تقدماً ملحوظاً في تصنيف ال QSالعالمي في المجالات العلمية ، مؤكداً أنه بعد حصول الجامعة فى إبريل الماضى على تقييم (أربعة نجوم من أصل خمسة)طبقا لتصنيف Stars QS ، فجاء العام 2019 ليعلن عن حصول جامعة عين شمس على ترتيب متقدم فى ثلاث مجالات رئيسية من أصل خمسة مجالات يتضمنها التقييم ، وهى مجالات العلوم الطبية والعلوم الهندسية والعلوم التكنولوجية والعلوم الطبيعية.

ومن جانبه أضاف الدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على ملف التصنيف العالمى للجامعة ،أن منظمة ال QS هى مؤسسة تهدف لتصنيف أفضل 1000 جامعة حول العالم من خلال تطبيق عدة معايير خاصة ،من أهمها السمعة الأكاديمية والإمكانيات التى توفرها الجامعة لطلابها ومدى تأهيل خريجيها لسوق العمل ، بالإضافة إلى عدد الأبحاث العلمية ومعدلات النشر العلمى الدولى للجامعة، ويقوم القائمين على هذا التصنيف بمتابعة أداء الجامعات سنويا للتحقق من مدى جدية الجامعة فى تحديث مؤشراتها ومدى كفاءة المؤسسة التعليمية المدرجة ضمن تقييم المؤسسة.

و أكد أن النتائج الحالية للتصنيف ليست وليدة الصدفة ، وإنما هى ثمار ما يقوم به مكتب التصنيف الدولى بالجامعة وفريق عمله بقيادة أ.د. رانيا صلاح الدين - مدير المكتب ، من متابعة دورية لمتطلبات التصنيفات المختلفة ، وتحديث البيانات المطلوبة بصفة مستمرة.

ومن جانبه أوضح الدكتورعبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن إدارة الجامعة تعطى لملف التصنيف الدولى أهمية كبيرة فى الآونة الأخيرة ، للنهوض بالتقييم الدولى للجامعة كأقدم جامعة مصرية وعربية ، وفى هذاالإطار قامت الجامعة بعقد العديد من الشراكات واتفاقيات التعاون مع عدة دول عربية وإقليمية ودولية متميزة ، كما قامت باستحداث برامج دراسية جديدة لتواكب التطور العلمى السريع ، وتتوافق مع متطلبات سوق العمل .

كما أكد أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يولى اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة النشر العلمى الدولى بالجامعة ، حيث يحرص القطاع على عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى بصفة مستمرة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، كما يعمل القطاع فى الفترة الأخيرة على تدويل المجلات العلمية الموجودة بالجامعة وإدارجها ضمن قواعد النشر العالمية .

وأوضحت أ.د. رانيا صلاح الدين - مدير مكتب التصنيف الدولى بالجامعة أن تصنيف QS للمجالات العلمية أظهر حصول الجامعة على مراكز متقدمة فى عدة مجالات ، وهى :

- مجال العلوم الصيدلية احتلت الجامعة مركز من 201-250

- مجال تقنية الهندسة401-450

- مجال الهندسة الميكانيكية، الطيران والتصنيع 351-400

- مجال الهندسة الكهربائية وااللكترونية 301-350

- علوم الحياة والطب 401-450

- مجال العلوم الزراعية 251-300

- مجال العلوم البيولوجية 451-500

- مجال العلوم الطبية 300-350

- مجال علوم الحاسب ونظم المعلومات 401-450

- مجال الكيمياء 451-500

- مجال الفيزياء وعلوم الفلك501-550

من ناحية أخرى قال الدكتور محمود الميتنى عميد كلية الطب جامعة عين شمس، فى بيان للجامعة، إن كلية الطب تتقدم في تحصول على الاعتماد للمرة الثانية من الهيئة القومية للاعتماد والجودة.

وجاء ذلك بعد زيارة الهيئة القومية للاعتماد والجودة برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ووفد من مجلس اعتماد مؤسسات التعليم الطبيWFME الدولية في 31 أكتوبر 2018 ، بحضور ا.د محمود المتيني عميد كلية الطب، والدكتورة رشا خفاجي مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس، حيث تم عقد اجتماع بروتوكولي للمراجعين للتأكد من الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية وفقاً لمعايير قومية تتسم بالشفافية والتلاؤم مع المعايير القياسية والدولية.



وأستهدفت الزيارة التركيز على الجودة الفعلية المطبقة على أرض الواقع وتقليل الأعمال الورقية، وتحقيق أعلى عائد وفائدة للمؤسسة التعليمية العريقة، وذلك بالعمل على تيسير الإجراءات والاهتمام بما حققته كلية الطب للوصول لجودة المنتج النهائي للعملية التعليمية وليس جودة الأوراق، ومواكبة المعايير للمستجدات على ساحة التعليم الدولية، من أجل الوصول بالمعايير المصرية إلى المعايير العالمية.