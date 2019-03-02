”الخليج 365” تستعرض أخطر تقرير عن حروب الجيل الرابع على السوشيال ميديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان " أخطر تقرير عن حروب الجيل الرابع على السوشيال ميديا " تستعرض ”الخليج 365” فى عددها الصادر غدا، الأحد، دور اللجان الإلكترونية فى نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق بنشر معلومات مضللة عن أى حادث يقع فى مصر، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى. واقرأ فى عدد الغد أيضا.. اللجان الإلكترونية تنشر الأكاذيب وتزيف الحقائق بنشر معلومات مضللة عن أى حادث يقع فى مصر اللجان الإلكترونية تنشر الأكاذيب وتزيف الحقائق بنشر معلومات مضللة عن أى حادث يقع فى مصر أخطر تقرير عن حروب الجيل الرابع على السوشيال ميديا أخطر تقرير عن حروب الجيل الرابع على السوشيال ميديا يحيى كدوانى: الفترة الحالية تحتاج إلى التكاتف من أجل مواجهة الشائعات.. قيادى سابق بالإخوان يتوقع زيادة التحريض والتشكيك وتغييب الحقائق وفبركة الثوابت محمد الشرفاء المفكر الإماراتى ينصح الشباب المصرى: لا تغتروا بالشعارات ولا تنخدعوا بعملاء الاستخبارات فإنهم يضللونكم لسرقة أحلامكم وتدمير واغتصاب أوطانكم محمد الشرفاء المفكر الإماراتى ينصح الشباب المصرى: لا تغتروا بالشعارات ولا تنخدعوا بعملاء الاستخبارات فإنهم يضللونكم لسرقة أحلامكم وتدمير واغتصاب أوطانكم سند العزازى نجح فى إقامة مصنع لمنتجات الألبان برعاية «المشروعات الصغيرة» فى الغربية السيسى يطمئن على مصابى حادث قطار محطة مصر الرئيس يجتمع بمدبولى ووزير الإسكان ويوجه بمواصلة العمل على تقديم أفضل وأحدث الخدمات.. فى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.. ويستعرض خطة ربط القاهرة الجديدة و 6 أكتوبر بقلب العاصمة السيسى يطمئن على مصابى حادث قطار محطة مصر الرئيس يجتمع بمدبولى ووزير الإسكان ويوجه بمواصلة العمل على تقديم أفضل وأحدث الخدمات.. فى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.. ويستعرض خطة ربط القاهرة الجديدة و 6 أكتوبر بقلب العاصمة 150 ألفا سلموا ملفاتهم لـ«التعليم» بعد التقديم إلكترونيا فى "العقود المؤقتة" نائب وزير التعليم: 71 ألفا فقط مستوفون للشروط.. وبدء اختبارات المتقدمين غدا وتشمل 40 سؤالا فى 30 دقيقة أزمة بسبب 4 غرف فى ملاعب أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يرفض إلغاء السوبر المصرى ويقرر.. تأجيله بعد أمم أفريقيا أزمة بسبب 4 غرف فى ملاعب أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يرفض إلغاء السوبر المصرى ويقرر.. تأجيله بعد أمم أفريقيا دمج 23 شركة.. تفاصيل خطة الحكومة لهيكلة وتطوير شركات القطن والغزل والنسيج «الكسب غير المشروع » يتسلم 700 ألف إقرار ذمة مالية لموظفى الدولة.. الجهاز يتلقى رسميا إقرار نهاية الخدمة لوزير الإسكان الجديد عن منصبه كنائب وزير.. ويحذر الجهات بإحالة المتخلفين للمحاكمة الجنائية «الكسب غير المشروع » يتسلم 700 ألف إقرار ذمة مالية لموظفى الدولة.. الجهاز يتلقى رسميا إقرار نهاية الخدمة لوزير الإسكان الجديد عن منصبه كنائب وزير.. ويحذر الجهات بإحالة المتخلفين للمحاكمة الجنائية اتجاه لإعادة فتح باب تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية إبريل المقبل.. المتحدث باسم "الكهرباء" يعلن الانتهاء من تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع بالمناطق العشوائية والمخالفة.. ويؤكد: آلاف المواطنين يترددون على شركات التوزيع يومياً لتقنين أوضاعهم الزمالك يصطدم بـ«بترو أتلتيكو » فى موقعة المصير بالكونفدرالية الزمالك يصطدم بـ«بترو أتلتيكو » فى موقعة المصير بالكونفدرالية مجلس الدولة ينهى مراجعة قانونى مكافحة المخدرات وحماية المستهلك ويرسلها للحكومة وزير الداخلية لنظيره الصومالى: تقويض مخططات إرهابية تستهدف زعزعة الأمن .. رجال "الداخلية" يواصلون الحرب ضد الخارجين عن القانون.. تفكيك 72 بؤرة إجرامية.. وضبط 797 قطعة سلاح ونصف مليون هارب و3 أطنان مخدرات.. وتحصيل 50 مليون جنيه من سارقى الكهرباء والمتهربين من الضرائب وزير الداخلية لنظيره الصومالى: تقويض مخططات إرهابية تستهدف زعزعة الأمن .. رجال "الداخلية" يواصلون الحرب ضد الخارجين عن القانون.. تفكيك 72 بؤرة إجرامية.. وضبط 797 قطعة سلاح ونصف مليون هارب و3 أطنان مخدرات.. وتحصيل 50 مليون جنيه من سارقى الكهرباء والمتهربين من الضرائب "التموين": استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. قبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم الدعم جامعة القاهرة تتقدم بنسبة 100% فى تصنيف "QS" البريطانى للتخصصات لعام 2019 جامعة القاهرة تتقدم بنسبة 100% فى تصنيف "QS" البريطانى للتخصصات لعام 2019 الحكومة عن شائعة إصابة تلاميذ ابتدائى بالعقم: حملة الأنيميا والتقزم للكشف على الطلاب وليست تطعيمات



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