الأوقاف: تطبيق الأذان الموحد بشكل دائم خلال 10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن تجربة الأذان الموحد تسير بنجاح حاليا في مرحلة البث التجريبي، موضحًا أنها بدأت في 113 مسجدًا وتم تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الاتصالات واللواء عمرو شكري رئيس قطاع مكتب الوزير لمتابعة المشروع.

وقال وزير الأوقاف -في بيان اليوم السبت- "يوجد 60 مسجدًا تم اختبارها وهي تعمل بكفاءة حاليا في البث التجريبي، وجار العمل على باقي المساجد".

وأوضح أن الوزارة ستعلن خلال عشرة أيام الانتقال من المرحلة التجريبية إلى مرحلة البث الدائم لمشروع الأذان الموحد على أن يتم تعميمه على كل مساجد الجمهورية.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الأوقاف أنه تم الانتهاء من كتابي (مخاطر الإلحاد وسبل مواجهته)، والثاني (الحوار الثقافي بين الشرق والغرب) وسيتم طرحهما قريبا للمواطنين ضمن البرنامج التثقيفي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف.