مصر | تأجيل دعوى عزل الإخوان من الجهاز الإداري لـ٢٧ إبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى عزل الإخوان من الجهاز الإداري لـ٢٧ إبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، إلى جلسة 27 أبريل لرد هيئة قضايا الدولة على المستندات المقدمة.

وذكرت الدعوى، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.

وأضافت الدعوى أن أغلب هذه الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ.