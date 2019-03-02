أخبار مصر | التضامن: جولة تفقدية لعدد من دور الرعاية التابعة للوزارة بمحافظة أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: جولة تفقدية لعدد من دور الرعاية التابعة للوزارة بمحافظة أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت فاطمة الخياط مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، بزيارة لعدد من دور رعاية الأطفال والأيتام والمشردين التابعة للوزارة بالمحافظة للاطمئنان عليهم والتعرف على مدى توافر الاحتياجات الأساسية بالدور، بالإضافة إلى الاطمئنان على مدى نظافتها وأماكن إعداد الطعام بها ومخازن الاغذية وهي دار الرعاية الشاملة للاطفال والتي يقيم بها 38 طفلاً ودارالايتام البنين والتي تقدم الرعاية الى ٢٢ ابناً ودار رعاية الرجال، في إطار توجيهات غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة الدورية و المستمرة لدور الرعاية المختلفة التابعة للوزارة.

وقد تم خلال الزيارة عقد اجتماع مع العاملين بدار رعاية الرجال والتي يبلغ عدد المقيمين فيها ٦٩ رجلاً حيث تم مناقشة المشاكل التي تواجههم ومقترحات حلها.

وفي ختام الزيارة وجهت الخياط بضرورة استكمال الهيكل الوظيفي لتلك الدور حتى تتمكن من تقديم خدماتها بالجودة المطلوبة.

وكانت قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الاهلية الراغبين في آداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 حتى الخميس الموافق 7 مارس 2019، وذلك مع ضرورة الإلتزام بأن يكون العضو مسجل في إحدى الجمعيات الأهلية ومسدد الإشتراك السنوي للجمعية وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل في 1/1/2019م ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.

وقد أكدت والي أنه توجد عدة قواعد لأبد من مراعاتها عند التقديم للحج منها أن يتم تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية ولا يسمح للعضو بالتسجيل الا في جهة واحدة سواء حج الداخلية او الجمعيات أو السياحة، هذا وسوف يتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتي تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان بكل محافظة.

وأوضحت الوزيرة أنه يشترط في العضو المتقدم أن يكون قادر على آداء المناسك من الناحية الصحية حرصاً على سلامته، كما أنه لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة على أن تقدم الطلبات للإدارات الأجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

كما أكدت الوزيرة حرصها الدائم على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات الاهلية وتأكيدها لمجلس أمناء المؤسسة على العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج لكافة مستويات الحج وانهاء كافة التعاقدات الخاصة بالسكن والنقل مبكراً.

وقد صرح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة، أنه تم إختيار أفضل الأماكن لكافة برامج الحج وفقاً للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى واكد أن مجلس أمناء المؤسسة قد وافق على تنفيذ عدد (4) مستويات متنوعة للحج أسوةً بالعام الماضي المستوى الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة والمستوى الثاني فنادق4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 750 متر بمكة المكرمة و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر بالمدينة اما المستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد اقصى 800 متر من الحرم المكي و4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 300 متر من الحرم النبوي والمستوى الرابع فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد بنحو 1200 متر عن الحرم المكي و3 نجوم بالمنطقة المركزية للحرم النبوي بحد أقصى 300 متر بالمدينة هذا وتقدم كافة الفنادق وجبتي الفطار والغذاء.

وقد أكد عبد الموجود أن المؤسسة قد أنهت التعاقدات الخاصة بالفنادق مبكراً في المنطقة المركزية للحرمين لموسم حج 1440هـ/2019م مع تقديم خدمات التغذية بالفنادق، حرصاً من الوزارة على تقديم خدمات مميزة للحجاج هذا ومن المقرر إعلان أسعار برامج الحج الأربعة فور إعلان قيمة تذاكر الطيران واعتماد مجلس أمناء المؤسسة لأسعار كافة البرامج والخدمات.