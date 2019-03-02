أخبار مصر | وزيرة التضامن: انتظام عمليات صرف المعاشات لليوم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: انتظام عمليات صرف المعاشات لليوم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف معاشات شهر مارس في يومها الثانى على التوالي، حيث استعرضت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص؛ لمتابعة صرف معاشات شهر مارس على مدى ساعات اليوم، والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الثانى على التوالي، وبلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثانى من مارس 475 ألف عملية صرف بإجمالي 546 مليون جنيها.

وسجلت ماكينات الصرافات الآلية 455 ألف حالة بقيمة 517 مليون جنيه وتم تسجيل الفين حالة صرف من منافذ صرف البريد قامت بصرف 3 مليون جنيه، بينما سجلت منافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص 18 ألف حالة صرف قامت بصرف 26 مليون جنيه، ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

ومن المقرر أن تبدأ منافذ مكاتب التأمينات بداية من الغد الأحد الثالث من مارس فى صرف معاشات مارس، حيث كانت والى قد وجهت باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر مارس اعتبارا من أمس الجمعة الأول من مارس وذلك من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بدء من الغد الأحد.

وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 مارس.