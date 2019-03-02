أخبار مصر | محافظ القاهرة: حمامات عمومية مزودة بشاشة كبيرة لنقل مباريات أمم إفريقيا

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عن نشر حمامات بالميادين العامة خلال إقامة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك فى إطار استعدادات القاهرة لاستضافة بطولة كأس الأمم.

جاء ذلك خلال تفقده أحد نماذج الحمامات المتنقلة بمنطقة زهراء المعادى، ورافقه فى جولته، نواب المحافظ للمنطقتين الشمالية والشرقية والجنوبية، واللواء محسن المأمون، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، ورؤساء أحياء المعادى والبساتين.

من جانبه أوضح اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن النموذج عبارة عن كونتير يضم 4 حمامات للرجال والسيدات ومزودة بشاشة كبيرة لنقل المباريات بالإضافة إلى خدمة تقديم المشروبات السريعة الساخنة والباردة.