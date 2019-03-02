أخبار مصر | "الجمال": فهلوة الإدارة أحرقت الشعب.. وعلينا تحمل المسؤولية كاملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجمال": فهلوة الإدارة أحرقت الشعب.. وعلينا تحمل المسؤولية كاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إسلام حسام الجمال، رئيس مجموعة EHG، إن فهلوة الإدارة أحرقت الشعب، وستظل الكوارث، إذا ظلت الموارد البشرية بهذا الفكر والمستوى والمبدأ الركيك من مديرين وموظفين، شغلهم الشاغل هو استخدام الفهلوة فى إلقاء اللوم على كل شخص يفوقه في الترتيب الوظيفي، حتى غابت مسببات الكوارث.

وأضاف "الجمال"، في تصريحات له، أنه منذ متى ونحن نستمع ونشاهد برامج التوك شو ومقالات السوشيال ميديا تحت عنوان: إقالة الوزير وإقالة الحكومة في خطأ فردي أو ربما خطأ قطاع معين في إدارة معينة، وبدلا من أن نطالب بإقالة وعزل وغيرها من المطالبات، نعزل مفهوم الفهلوة وأن نبدل ضمائرنا التى كانت سببا في فشلنا إداريا.

وأوضح رئيس شركة EHG، أنه علينا تحمل المسؤولية كاملة ونطور من عقولنا بدافع إثبات الذات وليس بإثبات أن الأخير هو المقصر أو هو صاحب القرار، وأن نعمل من أجل أنفسنا وليس من أجل أن نحلل راتب آخر الشهر الذي من وجهة نظري هو مال مهدر لكل من يعمل كالعرائس المتحركة، يتحرك عندما يحرك رئيسه الخيط دون أن يفهم أو يطور أو يفكر أو يستغل ما ميزه الله به عن باقي المخلوقات وهو عقله.