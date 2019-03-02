«القومي للمرأة» يشكر شيخ الأزهر لدعمه قضايا المرأة

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وجه المجلس القومي للمرأة الشكر للإمام الأكبر، دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على تصريحه الأخير في برنامجه الأسبوعي على الفضائية المصرية، الذي أشار فيه إلى أن «أولى قضايا التراث التي تحتاج إلى تجديد هى قضايا المرأة، لأن المرأة هي نصف المجتمع، وعدم الاهتمام بها يجعلنا كمن يمشي على ساق واحدة»، وأكد شيخ الأزهر أيضا أن تعدد الزوجات «يظلم المرأة والأصل هو الزوجة الواحدة»، وهو ما جعل المجلس القومي يصدر هذا البيان، باعتبار تصريحات شيخ الأزهر خطوة، في دعم حقوق المرأة ومساندة حقوقها من قبل الشريعة والدين.
بيان المجلس القومي للمرأة لفت لكلام شيخ الأزهر وتأكيده بأنه «لا يوجد تشريع أو نظام توقف واهتم بقضية ظلم المرأة مثلما توقف القرآن الكريم، وأن من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون». وقالت دكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إنه «نعبر عن عميق تقديرنا ونشكر الشيخ الجليل،
بيان المجلس القومي للمرأة لفت لكلام شيخ الأزهر وتأكيده بأنه «لا يوجد تشريع أو نظام توقف واهتم بقضية ظلم المرأة مثلما توقف القرآن الكريم، وأن من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون».
وقالت دكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إنه «نعبر عن عميق تقديرنا ونشكر الشيخ الجليل، إمام الأزهر الشريف على مقولة الحق الصادرة منه ليس لأي غرض ولكنه بدافع تنوير العقول وإظهار الحق، وتأكيده الدائم أن الدين الإسلامي الحنيف كرم المرأة وأنصفها وأعطاها حقوقا عديدة لم تكن موجودة من قبل».
وأشادت بـ«تفسير فضيلة الإمام الأكبر لآية تعدد الزوجات الذي أكد خلاله بأن هذا الحق مقيد وأنه رخصة تحتاج إلى سبب ومشروطة بالعدل بين الأزواج، وهو ليس متروكا للتجربة». (اقرأ أيضا: شيخ الأزهر: تعدد الزوجات ظلم للمرأة والأولاد)
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