انت الان تتابع إعلان معايير امتحان مسابقة العقود للمعلمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد-عمر

قال محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن بعض المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، لم يسجلوا البريد الإلكتروني بشكل صحيح وأكثر من متقدم يحمل نفس البريد الإلكتروني، لأنهم ذهبوا إلى نفس أماكن التسجيل، وسيتم إرسال رسائل لهم بدأ من غد الأحد لتصحيح البيانات وأيضا تاريخ الامتحان وموعده، موضحا أنه تم توفير 51 قاعة في المديريات وتعقد الامتحانات على 15 فترة، الفترة عبارة عن 30 دقيقة و15 دقيقة راحة، ويتكون الامتحان من 400 سؤال، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد، اليوم السبت، للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.

وأوضح عمر أن الامتحان لا يحتاج إلى أي إمكانيات ويستطيع المتقدم أن يعدل في الامتحان والإجابات وممنوع اصطحاب الموبايل، كما أن الامتحان مصمم بشكل يصعب اختراقه أو تصوير الامتحان أو الغش أو وهناك معايير أمان كبيرة ومختلفة، قائلا: "يجب أن يحظى جميع المتقدمين بنفس الفرصة، وستصل النتيجة للمتقدم خلال 48 ساعة،