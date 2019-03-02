إعلان معايير امتحان مسابقة العقود للمعلمين

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محمد-عمر
قال محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن بعض المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، لم يسجلوا البريد الإلكتروني بشكل صحيح وأكثر من متقدم يحمل نفس البريد الإلكتروني، لأنهم ذهبوا إلى نفس أماكن التسجيل، وسيتم إرسال رسائل لهم بدأ من غد الأحد لتصحيح البيانات وأيضا تاريخ الامتحان وموعده، موضحا أنه تم توفير 51 قاعة في المديريات وتعقد الامتحانات على 15 فترة، الفترة عبارة عن 30 دقيقة و15 دقيقة راحة، ويتكون الامتحان من 400 سؤال، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد، اليوم السبت، للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.
وأوضح عمر أن الامتحان لا يحتاج إلى أي إمكانيات ويستطيع المتقدم أن يعدل في الامتحان والإجابات وممنوع اصطحاب الموبايل، كما أن الامتحان مصمم بشكل يصعب اختراقه أو تصوير الامتحان أو الغش أو وهناك معايير أمان كبيرة ومختلفة، قائلا: "يجب أن يحظى جميع المتقدمين بنفس الفرصة، وستصل النتيجة للمتقدم خلال 48 ساعة،
وأوضح عمر أن الامتحان لا يحتاج إلى أي إمكانيات ويستطيع المتقدم أن يعدل في الامتحان والإجابات وممنوع اصطحاب الموبايل، كما أن الامتحان مصمم بشكل يصعب اختراقه أو تصوير الامتحان أو الغش أو وهناك معايير أمان كبيرة ومختلفة، قائلا: "يجب أن يحظى جميع المتقدمين بنفس الفرصة، وستصل النتيجة للمتقدم خلال 48 ساعة، وبعدها يتم إخطاره للتوجه إلى الإدارة لاستلام وظيفته كما أن الأسئلة كلها عبارة عن اختيار من متعدد".
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وأشار إلى أن الامتحان مصمم لحفظ البيانات تحسبا لانقطاع الكهرباء أو حدوث عطل، مشيرا إلى أنه تم تصميم بنك أسئلة وصل إلى 12 ألف و818 سؤالا وكل معلم له امتحان مختلف بإجابة مختلفة، كما أنه تم التعاون مع مراكز الثقافة والمركز القومى للامتحانات لوضع أسئلة اللغات بالنسبة للمتقدمين للغات.
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