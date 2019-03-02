شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الوزارة تخاطب العالم بلغاته المختلفة لنشر الفكر الوسطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الهدف من ترجمة خطبة الجمعة إلى العديد من اللغات هو الوصول بصوت الإسلام الوسطي المستنير لكل الدنيا بكل لغات العالم، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بترجمة خطبة الجمعة بثماني لغات هي الألمانية – والفرنسية – والسواحلية – والهوسا – والروسية- والإسبانية – والإنجليزية – واليونانية .

وقال وزير الأوقاف، خلال لقائه بالطلاب الوافدين على منحة المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، السبت، إنه بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي فإننا توجهنا إلى أفريقيا بترجمة الخطبة إلى خمس لغات هي العربية والفرنسية والسواحلية والهوسا والإنجليزية.

وأضاف الوزير أن الوزارة سوف تتوسع لنشر الخطبة بالعديد من اللغات العالمية، موضحا أن انطلاقة الخطبة مترجمة إلى العديد من اللغات بدأت بتقديم الخطبة المسموعة خدمة للأئمة المكفوفين، وتبعتها ترجمة الخطبة بلغة الإشارة خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ثم الاستعانة بالأساتذة المتخصصين لترجمة الخطبة باللغات التالية: الألمانية – والفرنسية – والسواحلية – والهوسا – والروسية- والإسبانية – والإنجليزية – واليونانية، وجار التوسع في جملة الترجمة إلى اللغات الأخرى.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة لا تخاطب الداخل فقط، وإنما تخاطب العالم أجمع لنشر الفكر الوسطي ومكافحة الفكر المتطرف، مشددا على أن الدين فن صناعة الحياة لا الموت، مشيرًا إلى أن الخطبة القادمة بعنوان «مفهوم الشهادة بين الحقيقة والادعاء»، موضحًا أن هناك فرقًا بين شهيد الحق وقتيل الباطل، فالأول يدافع عن وطنه وبلده وعرضه، والثاني دفعته الجماعات المتطرفة للتخريب والدمار.

وأعلن وزير الأوقاف أن تجربة الأذان الموحد تسير بنجاح، موضحًا أنها بدأت في 113 مسجدًا وتم تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الاتصالات واللواء عمرو شكري، رئيس قطاع مكتب الوزير، ويوجد 60 مسجدًا تم اختبارها وهي تعمل بكفاءة، وجارٍ العمل على باقي المساجد، قائلا: سنعلن خلال عشرة أيام الانتقال من المرحلة التجريبية إلى مرحلة البث الدائم.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من كتابي (مخاطر الإلحاد وسبل مواجهته)، والثاني (الحوار الثقافي بين الشرق والغرب) وستتم طباعتهما قريبا.