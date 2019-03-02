شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة: مصر حريصة على دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية وتطوير آليات التكامل والشراكة الأفريقية الاستراتيجية للارتقاء بمكانة قارة أفريقيا على خريطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يسهم في ضمان تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي لكافة دول وشعوب القارة، لافتا إلى أن مصر تثق في قدرة الدول الأفريقية على تحقيق مزيد من التعاون فيما بينها وبذل كافة الجهود الممكنة لخلق وحدة أفريقية متكاملة على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار الذي يعقد تحت عنوان «معاً إلى أفريقيا» وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة واتحادات الغرف الأفريقية والإسلامية والعربية والمتوسطية، وقد شارك في الافتتاح وزراء وممثلو العديد من الدول حول العالم، وسفراء الدول الأفريقية والعربية والأجنبية بمصر، بالإضافة إلى مشاركة 1000 من قيادات المال والأعمال من 76 دولة عربية وأفريقية وأجنبية.

وقال الوزير إن هذا الملتقى ينعقد في توقيت غاية في الأهمية حيث يتزامن مع ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، كما يتشرف الملتقى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي يعكس رؤية مصر الحالية نحو مستقبل القارة الأفريقية وعلاقاتها مع كافة الدول الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن انطلاق هذا الملتقى اليوم من القاهرة يبعث برسالة للعالم أجمع أن مصر تستعيد من جديد مكانتها في قلب القارة السمراء وتخطو خطوات سباقة في طريق تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود مع قارة أفريقيا.

وأشار الوزير إلى أن الملتقى يركز في دورته الحالية على تفعيل التعاون الثلاثي بتكوين تحالفات تجمع الشركات المصرية مع مستثمرين أجانب وموردي التكنولوجيا من الدول المتقدمة سواء في الاستثمار الصناعي والزراعي أو في البنية التحتية من كهرباء وطرق واتصالات أو الخدمات من تعليم وتدريب وصحة وذلك من خلال رئاسة مصر لاتحادات الغرف الأفريقية والأوروالمتوسطية ونيابة رئاسة اتحادات الغرف الإسلامية والعربية، إلى جانب الغرف الأفريقية المشتركة التي أنشأها اتحاد الغرف الأفريقية مثل الكورية واليابانية، والصينية والعربية، فضلًا عن الأورومتوسطية التي سيتم توقيعها أثناء المؤتمر.

وأوضح «نصار» أن مصر شهدت العديد من التطورات الاقتصادية الكبيرة خلال الآونة الأخيرة والتي ساهمت في زيادة الفرص الاستثمارية بكل القطاعات، حيث تتطلع الحكومة المصرية لمزيد من الشركات الاقتصادية ومشروعات التعاون مع بلدان العالم المختلفة، لافتاً إلى أن الحكومة تبنت خلال السنوات القليلة الماضية برنامج إصلاح اقتصادي طموح ونفذت إجراءات حاسمة استهدفت استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو إيجابية فضلاً عن تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية للشعب المصري.

وأضاف أن العلاقات بين مصر ودول العالم وخاصة قارتي أفريقيا وأوروبا تشهد زخماً كبيراً في الآونة الأخيرة حيث انعقدت للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي القمة العربية الأوروبية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ سبقها تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي بما تحمله من طموح تجاه أشقائها في القارة الأفريقية للتعاون المشترك وتبادل الخبرات، وكذا رئاسة مصر لاتحاد الغرف الأفريقية والأورومتوسطية وانعقاد الجمعيات العمومية لمجالس اتحادات الغرف الأفريقية والإسلامية والأورومتوسطية والغرف العربية من أجل تعظيم التعاون الأفريقي والدولي المشترك.

وأكد «نصار» أن الحكومة المصرية تسعى في الوقت الحالي من خلال خطة طموح تنفذها وزارة التجارة والصناعة إلى تعزيز التواجد المصري بالأسواق الأفريقية ترتكز على توسيع نطاق التعاون التجاري والصناعي مع القارة الأفريقية متضمنة نقل الخبرات الصناعية المصرية للدول الأفريقية بعدد من الصناعات بدءاً من صناعات التجميع والصناعات التحويلية ووصولا إلى التوطين الكامل لهذه الصناعات في غضون عدة سنوات، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى أيضاً إلى إيجاد فرص لإقامة مشروعات مصرية مشتركة بالأسواق الأفريقية تستند على العلاقات الاستراتيجية المتميزة واتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم.