شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسعار في متناول الطلبة».. «التضامن» تفتتح معرض الأسر المنتجة في جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي معرض الأسر المنتجة للحرف اليدوية لطلاب جامعة القاهرة وأسرهم، إذ أكد صبري عبدالحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المعرض الذي افتتح في 25 فبراير الماضي، ويستمر لمدة شهر، يشهد إقبالا كثيفا من الطلبة في أسبوعه الأول.

وأضاف «عبدالحميد» أن المعرض يضم المعروضات المتميزة لما يزيد على 70 أسرة عارضة، من منتجات الجلود المختلفة والمتميزة بجودة الصناعة وأشغال التريكو والتطريز والمفروشات ذات التصميمات المبتكرة والملابس الجاهزة الحريمي والرجالى وملابس الأطفال.

وتابع «عبدالحميد» أن المعرض يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة نحو تقديم الرعاية للقطاعات المختلفة من المجتمع، إذ يوفر المعرض فرصا تسويقية مهمة لمعروضات الأسر المشاركة من الحرف اليدوية والتراثية بمحافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية، إضافة إلى تقديم تلك المعروضات بأسعار في متناول الطلبة بهدف تخفيف العبء على الطلاب، إذ تم اختيار معروضات تتناسب واحتياجات الشباب.