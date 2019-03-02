شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنصورة يُدشّن «١٠٠ مليون صحة»: «70 نقطة طبية داخل الكليات» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشّن الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، السبت، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على «فيروس سي» والأمراض غير السارية بمحافظة الدقهلية تحت شعار «١٠٠ مليون صحة» التي تستمر خلال الفترة من أول مارس حتى ٣٠ إبريل ٢٠١٩.

وأعلن الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، عن تخصيص ٧٠ نقطة طبية بالجامعة لإجراء التحاليل الخاصة بفيروس سي وقياس الضغط والسكر لطلاب الجامعة والعاملين بها بكافة كليات الجامعة ومستشفياتها ومراكزها الطبية مع إمكانية إجراء هذه التحاليل والقياسات لأهالي الطلاب وأصدقائهم من خارج الجامعة انطلاقا من المسئولية الاجتماعية الملقاة على كاهل الجامعة التي لا يقتصر دورها على التعليم فقط.

وقال الدكتور محمد عطوة، عميد كلية التجارة: «الجامعة جهزت طوال أيام الحملة نقاطا طبية لإجراء الفحص الشامل لفيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية منتشرة حسب الكثافة داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية للكشف على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والمترددين على المستشفيات والمراكز الطبية الجامعية وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء».

وأضاف أنه تشارك جامعة المنصورة بالحملة للوصول لأكبر عدد ممكن من المستهدفين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب أو من المواطنين حيث يدرس بالجامعة 164 ألف طالب في مرحلة البكالوريوس، 18306 طالب بالدراسات العليا، 7079 عضو هيئة تدريس، 25378 موظف وعامل.

وأوضح أن مبادرة ١٠٠ مليون صحة مبادرة عظيمة تتماشى مع خطة السيد رئيس الجمهورية للتنمية من خلال الحفاظ على صحة طلاب الجامعة والعاملين بها حيث تضم الكلية ٣٨ ألف طالب وعامل وموظف وعضو هيئة تدريس، يجب الحفاظ على صحتهم ومن هنا كانت البداية داخل جامعة المنصورة بكلية التجارة.

وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن هناك تعاونا كبيرا بين الجامعة ووزارة الصحة لتفعيل الحملة القومية داخل المجتمع الجامعي، مشيرًا إلى أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتوفير الاحتياجات والتعرف على مناطق التكدس ووضع فرق بديلة لحل مشكلات تكدس الأفراد على نقاط معينة.

حملة 100 مليون صحة بجامعة المنصورة

حملة 100 مليون صحة بجامعة المنصورة

حملة 100 مليون صحة بجامعة المنصورة

حملة 100 مليون صحة بجامعة المنصورة

حملة 100 مليون صحة بجامعة المنصورة

حملة 100 مليون صحة بجامعة المنصورة

حملة 100 مليون صحة بجامعة المنصورة

حملة 100 مليون صحة بجامعة المنصورة