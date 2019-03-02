شكرا لقرائتكم خبر عن أمين شبكة المدن «اليورومتوسطية» يزور جامعة الإسكندرية لبحث إنشاء مدن جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، ونواب رؤساء الجامعة، اليوم السبت، برنار ماسابو، الأمين العام لشبكة المدن اليورومتوسطية، لمناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وبحث إمكانية التعاون في المشروع المشترك لإنشاء مراكز إبداع المدن الذكية بالإسكندرية وهو مشروع للخدمات بالتعاون مع مدينة نيس الفرنسية، على أن يكون وفقا لتلبية احتياجات سكان الإسكندرية.

وأشار «الكردى»، خلال اللقاء، أن الجامعة حريصة على التعاون مع مدن البحر المتوسط لتبادل الخبرات والأفكار، مشيرًا إلى عقد العديد من اتفاقيات التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الفرنسية.

وأضاف أن الجامعة تضم مراكز تميز تعمل في مجالات مثل الطاقة والمياه، كما رحب بالتعاون في هذا المشروع المقترح وتقديم الدعم الأكاديمي اللازم لتنمية وتطوير الإسكندرية.

من جانبه، أشار ماسابو أن المشروع معتمد من الاتحاد من أجل المتوسط، وتم التواصل مع الوكالة الفرنسية للتنمية للحصول على تمويل للمشروع، وذلك في إطار التعاون بشكل عام مع مدن البحر المتوسط، وبشكل خاص مع مدن فاس وتونس والإسكندرية.