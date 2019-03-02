شكرا لقرائتكم خبر عن عزمي مجاهد: «الإخوان» أساس خراب مؤسسات مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عزمي مجاهد إن خراب المؤسسات المصرية الآن سببه «خلايا الإخوان النائمة»، مطالبا بـ«وزراء ومحافظين مقاتلين».

وأضاف «مجاهد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، أن اللواء كامل الوزير سيُعلن وزيراً خلال الساعات المقبلة، متابعا: «لا نريد تجربة جديدة في هذا المرفق الهام».

وتابع مهاجما الإخوان: «هؤلاء أحفاد مسيلمة الكذاب، وناس خونة يرغبون في هدم الوطن، وأي خراب لا يأتي إلا من هؤلاء أنصاف الرجال، وأقول الدولة تعافت والحمد لله، تبين للجميع أن كل أحاديثهم كذب».

ودعا «مجاهد» لثورة تطهير في مصر للطيران، متسائلا: «مش عارف هنسكت عليهم لحد أمتى، لازم نشتغل زي رئيس الجمهورية، واللي مش بيشتغل يقعد في بيتهم».