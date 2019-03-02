شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة النواب»: السيسي أوفى بوعده الانتخابي بالاهتمام بصحة المواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن 100 مليون صحة «استكمال لاهتمام القيادة السياسية بصحة المصريين».

وتابع «العماري»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، أن اهتمام الرئيس السيسي بصحة الشعب واضح تماماً والسيد الرئيس أوفى بما وعد به في برنامجه الانتخابي كقاطرتي تنمية لأي شعب.

وأضاف: «أناشد المواطنين الاستجابة لحملة 100 مليون صحة، ثبت بالدليل القاطع أن الأمراض غير السارية تسبب عشرات حالات الوفاة، الاهتمام والتوجه للحملة لن يأخذ وقتا أو مالا، عليكم بالتوجه لأقرب مكان لعمل فحص فيروس سي».

وتابع: «لا تلتفوا لشائعات الإخوان والجماعات الإرهابية، كل الأدوية متوفرة ومفيش مواطن بيتكلف شيء لو ثبت إصابته بفيروس سي».

وأشار إلى أن ما يقوم به السيسي في مسح كل حالات المواطنين إنجاز ولم يحدث في أي دولة بالعالم.