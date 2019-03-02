شكرا لقرائتكم خبر عن عميد البحوث البيئية بجامعة السادات: يجب إيقاف استيراد القمح والذرة من الخارج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عمر أحمد تمام، عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السادات، إنه يجب إيقاف استيراد القمح والذرة من الخارج، مضيفًا: «حتى البطيخ والخيار والفراولة بنستوردها من بره.. كل حاجة بقينا بنستوردها».
وأضاف «تمام»، خلال حواره مع برنامج «من سيزرع المليون» المذاع على فضائية «الصحة والجمال»، أن مصر تستورد تقاوي خضر من الخارج بما يقدر بمليار دولار.
وأكد عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السادات، أنه في حال وقف استيراد تقاوي الخضر من الخارج سيقل الإنتاج، ولذلك لابد أن ننتج هذه التقاوي بدلًا من استيرادها ونعتمد على أنفسنا.
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