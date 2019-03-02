شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنفي ما تردد بشأن وجود تطعيم ضد التقزم والأنيميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه جارٍ الآن تنفيذ المرحلة الأولى من فحص «الأنيميا والتقزم والسمنة» لطلاب المدارس.

ونفى «مجاهد»، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، ما تردد بشأن وجود تطعيم ضد التقزم والأنيميا، مؤكدا أنه لا صحة لهذا الكلام، منوها بأن حملة الكشف عن الديدان المعوية بالمدارس حققت المستهدف منها بشكل كامل.

وأوضح أن مثل تلك المبادرات التي تنفذها الدولة تستهدف وجود قاعدة بيانات كاملة عن المواطنين، وترسم الخريطة الصحية في مصر، وتحديد نوعية الأمراض المنتشرة لتوفير الدواء الخاص بها، منوها بأن حملة 100 مليون صحة نالت إشادة منظمات صحية دولية.

وقال إن الإقبال المتزايد على الكشف ضمن حملة 100 مليون صحة، يدل على وعي المواطنين بأهمية إجراء الفحص الطبي للاطمئنان على صحتهم.

وأشار «مجاهد» إلى أنه تم فحص قرابة 31 مليون مواطن في المرحلتين الأولى والثانية، وتستهدف المرحلة الثالثة من الحملة فحص 23 مليون مواطن، مؤكدا أن الإقبال على الحملة منقطع النظير.

وأوضح أنه على مدار أول يومين للمرحلة الثالثة تم توقيع الكشف على حوالي 400 ألف شخص، حيث حققت الحملة 108% من المستهدف اليومي، وتعد محافظة الدقهلية هي الأكثر إقبالًا بين محافظات المرحلة الثالثة، والفئة العمرية الأكثر مشاركة في الحملة هي الفئة من 20 إلى 35 سنة.