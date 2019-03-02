شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: حصر أعداد المحذوفين من الدعم أول إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنه سيتم حصر البطاقات التموينية التي سيتم وفقها أول شهر إبريل، موضحا أن الوزارة لم تحصر عدد التظلمات التي أرسلت لموقعها الإلكتروني بشأن المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين من قواعد الدعم التمويني حتى الآن.

وأضاف المصدر لـ«المصري اليوم»، السبت، أن آلية التظلمات المتاحة الآن هي عبر الموقع الإلكتروني فقط، حيث سيكون التظلم مرتبطا بقواعد بيانات المواطن والتي سيجرى من خلالها فحص كل بياناته خلال عملية التظلم، مؤكدا أن الوزارة ربما في الفترة المقبلة تفكر في طرح استمارة التظلم في مكاتب التموين، لكن في هذه الفترة هي فقط متاحة إلكترونيًا.

وتابع المصدر أن الوزارة تعمل على تسهيل وتبسيط الحصول على الخدمات التموينية وإصدار بطاقات التموين لمستحقي الدعم بشكل عام، ولذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص.

وأوضح أن المواطن الذي يرى أنه حذف بسبب تقديرات استهلاك كهربائية خاطئة، سيكتب هذه الملاحظة ضمن التظلم، وستقوم لجنة المراجعة بالعودة لملف الاستهلاك الخاص به بوزارة الكهرباء ومراجعة الاستهلاك الشهري، والذي يحسب بتجميع الاستهلاك السنوي، ثم قسمه على 12 شهرا، ليظهر لنا الاستهلاك الشهري، ووقتها سيكون أمامنا القرار النهائي.

وأشار إلى أن وزارة التموين تتلقى تظلمات المواطنين ممن سيجري إيقاف بطاقاتهم وفقًا لأحد المحددات الـ5، عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، من خلال إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية، ورقم البطاقة الذكية وتقديم تظلم، خلال 15 يومًا من ظهور إشارة الاستبعاد على بون الصرف، على أن يتم بحثه والبت فيه خلال 15 يومًا أخرى.