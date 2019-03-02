شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» خلال زيارته مصابي «محطة مصر»: الحادث ينطوي على إهمال شديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس مجلس النواب الدكتورعلي عبدالعال، إن المجلس سوف يستمع لبيان من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول حادث القطار، الأسبوع المقبل، وذلك للوقوف على أسباب الحادث والإجراءات التي ستتخذ مستقبلاً لتفادي وقوع أي حوادث في هذا المرفق الحيوي.

ولفت الدكتور عبدالعال، خلال زيارته لمصابي حادث قطار محطة مصر في مستشفى معهد ناصر، السبت، إلى أنه استمع للمصابين في الحادث وأنه لا يريد التدخل في إجراءات التحقيق، لكن من الواضح أن الحادث ينطوي على إهمال شديد.

وتفقد الدكتور علي عبدالعال، ظهر اليوم، المصابين بالحادث واطمأن على توفير كل أشكال الرعاية الطبية اللازمة لهم، متمنيا الشفاء العاجل.

وأكد رئيس مجلس النواب وقوف كل أجهزة الدولة إلى جانب المصابين لحين الاطمئنان على حالتهم الصحية وامتثالهم للشفاء التام.

وشدد الدكتور على أن الدولة المصرية لن تتهاون في محاسبة المقصرين والمتسببين في أي إهمال تكون ضحيته أرواح مواطنين أبرياء.