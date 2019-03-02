شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابي في مقديشو: «ندعم جهود استعادة الأمن بالصومال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي، الذي وقع بالقرب من فندق في وسط العاصمة الصومالية مقديشو، وتبنته حركة الشباب، ما أسفر عن مقتل نحو 29 شخصًا وإصابة 80 آخرين.

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، السبت، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدة وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في مواجهة الإرهاب، مؤكدين دعم مصر لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية، واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.