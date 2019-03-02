شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابي بالقرب من فندق في وسط مقديشو بالصومال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من فندق في وسط العاصمة الصومالية مقديشو، وتبنته حركة الشباب، ما أسفر عن مقتل نحو 29 شخصا وإصابة 80 آخرين.

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في مواجهة الإرهاب.

كما شددت مصر، في البيان، على دعمها لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية، واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.