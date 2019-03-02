شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض الدرجة الأولى بساقية الصاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح معرض الدرجة الأولى «first class» بساقية الصاوي، وهو أول معرض فني للشباب برعاية «Crazy Art Events»، يستمر من الفترة من ١ إلى ٩ مارس الحالي.

معرض الدرجة الأولى هو معرض لدعم شباب الفنانين تحت ٢٥ سنة، لتشجيعهم على عرض أعمالهم الفنية وتنمية موهبتهم الفنية، تحت إشراف دكتورة دعاء الدسوقي، الأستاذة بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية.

افتتاح معرض الدرجة الأولى بساقية الصاوي

افتتاح معرض الدرجة الأولى بساقية الصاوي