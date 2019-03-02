شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التضامن: إقبال كبير على معرض الأسر المنتجة لطلبة جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع محافظة الجيزة وجامعة القاهرة معرض الأسر المنتجة للحرف اليدوية لطلاب جامعة القاهرة وأسرهم وذلك تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأكد صبرى عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة، على أن المعرض يشهد إقبالا كثيفا من الطلبة فى أسبوعه الأول وسيستمر حتى يوم 25 مارس الجارى وأن المعرض يضم المعروضات المتميزة لما يزيد على 70 أسرة عارضة من منتجات الجلود المختلفة والمتميزة بجودة الصناعة وأشغال التريكو والتطريز والمفروشات ذات التصميمات المبتكرة والملابس الجاهزة الحريمى والرجالى وملابس الأطفال كذلك التصميمات الرائعة لأشغال الحلى والإكسسوارات وركن خاص بمنتجات أسوان والوادى الجديد إضافة إلى المنتجات الغذائية المتنوعة.

وأضافت عبد الحميد، أن المعرض يأتى فى إطار الدور الذى تقوم به الوزارة نحو تقديم الرعاية للقطاعات المختلفة من المجتمع حيث يوفر المعرض فرص تسويقية هامة لمعروضات الأسر المشاركة من الحرف اليدوية والتراثية بمحافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية إضافة إلى تقديم تلك المعروضات بأسعار فى متناول الطلبة بهدف تخفيف العبء على الطلاب حيث تم اختيار معروضات تتناسب واحتياجات الشباب.



























