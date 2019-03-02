"بنخلص في دقيقتين".. حكاية سقوط لصوص عصابة "مستر إكس" بالقاهرة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جلسة معتادة جمعت "أيمن" بأصدقائه الأربعة على مقهى بحي بولاق الدكرور الشعبي، بحثوا خلالها أحوالهم الاقتصادية المتدهورة، يشكو كل منهم مروره بأزمة مالية وحاجته للمال ما بين سداد الديون التي تراكمت عليه وتوفير احتياجات الشخصية وثالث لمساعدة والديه في مصروفات المنزل، إلا أن "أيمن" ظل شارد الذهن، وكأنه سافر في رحلة عبر الزمن بحثا عن حل ينتشلهم من الفقر الذي يعانون منه.

"أنا عندي حل.. هناكل الشهد لو شغلنا دماغنا" بهذه الكلمات أخبر الشاب ذو الـ22 سنة جلساء السوء الذين بصحبته عما يدور في عقله، وراح يسأل كل منهم عن شئ يتقنه بعيدًا عن المهن التقليدية فجاء الجواب: "جايين في أي مصلحة المهم الفلوس" ليطرح عليهم خطته الشيطانية والتي تشتمل على تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية "توك توك" لاسيما أن أحدهم من أرباب السوابق ويمتاز آخر بـ"خفة اليد".

لم يتردد الأصدقاء الأربعة في قبول العرض، ليطلب منهم مغادرة المقهى والجلوس في مكان هادئ بعيدا عن أعين الأهالي خوفا من تلصص أحدهم وإفضاح سرهم أو إبلاغ الشرطة، وجاءت الخطة أن يستولي المتهمون على الدارجات من مالكيها ومساومتهم على إعادتها أو تغيير ملامحها وبيعها وتقسم المبلغ عليهم بالتساوي.

واقعة تلو أخرى، اكتسب معها عناصر التشكيل ثقة بأن أمرهم لن ينكشف، وقرروا توسيع النطاق الجغرافي لنشاطهم الآثم بعيدًا عن محل إقامتهم، وارتكبوا وقائع عدة بمحافظات القاهرة الكبرى.

تعدد بلاغات سرقة التكاتك، لفت انتباه اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، الذي وجه العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع الغرب والعقيد محمد الشاذلي مفتش المباحث بتشكيل فريق بحث بمشاركة وكيله المقدم هشام بهجت.

مطلع الشهر الجاري، كان النقيب كريم عبدالرازق معاون مباحث بولاق الدكرور، يتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، يعود بعدها إلى مكتبه لاستكمال عمله في فحص قضية قيد التحقيق، ليتلقى معلومة من مصادر سرية بأن أحد الأشخاص بصدد بيع "توك توك" بثمن بخس ليستقل عربة الشرطة "بوكس" قاصدًا محل الواقعة.

طوال الطريق، ثمة شئ دار في عقل الضابط الشاب بأن الأمر لن يتوقف عند عملية بيع دراجة نارية سرعان ما تحقق لدى وصوله بعد استجواب البائع، وتبين أنه استولى عليه لاسيما بعد العثور على ملغ مالي بحوزته وفرد خرطوش عيار 12 مم و4 طلقات، وبتشديد استجوابه أدلى باعترافات تكشفت معها الحقيقة وفك طلاسم تعدد بلاغات سرقة التوك توك.

أمام الرائد محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، أقر "أيمن.ع" 22 سنة بتزعمه تشكيلا عصابيا لسرقة التوك توك بالاشتراك مع 4 آخرين لُقبوا بـ"مستر إكس" باستخدام أسلوب قطع الأسلاك الكهربائية: "يا بيه إحنا بنفك الفيشة اللي تحت الكونتاكت ونحط سلوفانة ونوصلها ونطلع بالمكنة ونبيعها.. الحوار كله مش بياخد دقيقتين".

بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وجه بسرعة ضبط عناصر التشكيل، وتمكنت مأموريات قادها النقيبان أيمن سكوري وكريم عبد الرازق معاونا مباحث بولاق الدكرور، من ضبط متهمين اثنين هما: "جمال. ش" 22 سنة، وشهرته "دوكو" -سبق اتهامه في قضايا سرقة- و"محمد.س.س" 20 سنة وشهرته "قلوط" بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، يقيمان ببولاق الدكرور، وتم إعادة 24 توك توك إلى مالكيها.