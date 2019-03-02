​الجامعة البريطانية: التجهيزات تجرى على قدم وساق لافتتاح كلية الفن والتصميم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قالت الجامعة البريطانية في مصر، إن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لافتتاح كلية الفن والتصميم، بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إنشائها في اجتماعه الخميس الماضي.

وقال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة: "نعمل على التجهيزات اللازمة للمباني الخاصة بالكلية الجديدة، لتنضم لباقي كليات الجامعة، بعد قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".

وأضاف "حمد" في بيان اليوم، "تحرص الجامعة البريطانية على دراسة سوق العمل وما يتطلبه من تخصصات علمية جديدة تساهم في النهوض بالعملية التعليمية والبحث العلمي، لتقوم بإدخاله ضمن برامجها التعليمية".

وأشار إلى أن الدراسة في الجامعة تمكن الطالب من الحصول على شهادتين الأولى من مصر والثانية من جامعة لندن ساوث بانك الشريك الأجنبي للجامعة البريطانية في مصر.

وأوضح رئيس الجامعة البريطانية، أن الشراكة الممتدة والفعالة بين الجامعة البريطانية في مصر وجامعة لندن ساوث بانك بالمملكة المتحدة، تساهم في تبادل الخبرات العلمية بين الجامعتين سواء على مستوى هيئة التدريس أو الدارسين.​