الأزهر: الإمام الأكبر لم يتطرق مطلقًا لحظر أو تحريم تعدد الزوجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكد الأزهر الشريف، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لم يتطرق مطلقًا إلى تحريم أو حظر تعدد الزوجات في برنامج "حديث شيخ الأزهر" المذاع على الفضائية المصرية.

وأوضح المركز الإعلامي للأزهر الشريف - في بيان اليوم السبت - أن ما أثارته بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي حول حلقة أمس الجمعة من البرنامج وما تضمنته الحلقة من حديث حول مسألة "تعدد الزوجات" ليس دقيقا.

وأضاف أنه سبق للإمام الأكبر أن قال، خلال كلمته أمام مؤتمر الإفتاء العالمي عام 2016: "أبادِرُ بالقولِ بأنَّني لا أدعو إلى تشريعاتٍ تُلغي حقَّ التعدُّدِ، بل أرفُضُ أيَّ تشريعٍ يَصدِمُ أو يَهدِمُ تشريعاتِ القرآنِ الكريمِ أو السُّنَّةِ المُطهَّرةِ، أو يَمسُّهمَا من قريبٍ أو بعيدٍ؛ وذلك كي أقطعَ الطريقَ على المُزايِدِينَ والمُتصيِّدين كلمةً هنا أو هناك، يَقطَعونها عن سِياقِها؛ ليتربَّحوا بها ويتكسَّبوا من ورائها".

وأضاف الإمام، لكنِّي أتساءلُ: ما الذي يَحمِلُ المُسلمَ الفقيرَ المُعوِزَ على أن يتزوَّجَ بثانيةٍ -مثلًا- ويتركَ الأولى بأولادِها وبناتِها تُعاني الفقرَ والضَّياعَ، ولا يجدُ في صَدْرِه حَرَجًا يردُّه عن التعسُّفِ في استعمالِ هذا الحقِّ الشرعيِّ، والخروجِ به عن مقاصدِه ومآلاتِه؟!".

وأشار البيان إلى أن حديث "الطيب" انصب خلال حلقة أمس على فوضى التعدد وتفسير الآية الكريمة المتعلقة بالموضوع، وكيف أنها تقيد هذا التعدد بالعدل بين الزوجات، كما رد على الذين يعتبرون أن تعدد الزوجات هو الأصل.