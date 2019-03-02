مصر | في أسبوع.. الداخلية تحصّل 51 مليون جنيه مخالفات كهرباء وتهرب ضريبى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أسبوع.. الداخلية تحصّل 51 مليون جنيه مخالفات كهرباء وتهرب ضريبى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصّلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 51 مليون جنيه مخالفات كهرباء وتهرب ضريبى خلال حملات أمنية بالمحافظات.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن ضبط (73407) قضايا في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (47،304.155 جنيها).

كما ضبط (1255) قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها (145) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (252) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط (367) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (22) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، (47) قضية في مجال الجمارك، (119) حالة تحرى مدين ولجان فحص وتم التصالح في (140) قضية بإجمالي متحصلات بلغت قيمتها (3،814،212 مليون جنيه).

وأسفرت الجهود جرائم الأموال العامة ضبط (12) قضية متنوعة في مجال مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة "اتجار في النقد الأجنبي - توظيف أموال- طلب رشوة- اختلاس واستيلاء على المال العام - غسل أموال– كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (15،980،946 خمسة عشر مليون وتسعمائة وثمانين ألفا وتسعمائة ستة وأربعين جنيه مصري - 91،165 واحد وتسعين ألفا ومائة خمس وستين عملات أجنبية مُختلفة).