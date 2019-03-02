مصر | الضابط ضحية كلبي التجمع: "لولا الأهالي لكنت مُت من بدري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الضابط ضحية كلبي التجمع: "لولا الأهالي لكنت مُت من بدري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سرجاني، رئيس النيابة، من الاستماع لأقوال الضابط عمرو رامي، المجني عليه الذي تعرض للإصابة البالغة نتيجة مهاجمة كلاب شرسة بالتجمع.

وأكد الضابط في أقواله أمام النيابة إنه كان على اتفاق مع صديقه لمقابلته في تمام الساعة 9 مساء الجمعة، وتأخر صديقه عليه، فظل منتظرا أمام فيلا، ثم هجم عليه كلبان غير مقيدين، ومزقا جسده، وكادا يفتكان به لولا تدخل الأهالي وإنقاذه من بين فكي الكلبين.

وأضاف الضابط أمام النيابة: "لولا الأهالي والسكان لكنت مت من بدري".

وكان قد تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شخص مصاب وبالانتقال والفحص تبين تعرض المجنى عليه لعقر من كلبين شرسين أثناء سيره في إحدى الشوارع بدائرة القسم وتم تحرير المحضر اللازم.

وكانت واقعة أخرى أثارت الرأي العام منذ عدة أيام عندما أصيب طفل بعد عقر كلاب شرسة له.

وكانت النيابة مرت بالتحفظ على الكلبين في واقعة الهجوم على ضابط وإصابته بمنطقة التجمع وإيداعهم الحجر البيطرى تحت الملاحظة لمدة 15 يوما.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري لفحص الكلبين موضوع الواقعة محل التحقيق، وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما، وبيان ما إذا كان أي منهما يعاني مرضا من عدمه، وعما إذا كان صادر بشأنهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.

واستدعت النيابة صاحب الكلبين والاستعلام عنه للاستماع لأقواله بالواقعة بسرايا النيابة.

وتلقى الرائد تامر عبد الشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من مستشفى القوات الجوية الكائنة بدائرة القسم بوصول الضابط عمرو الجندي مصاب وبالانتقال والفحص تبين تعرض المجنى علية لعقر من كلبين شرسين أثناء سيره في إحدي الشوارع بدائرة القسم وتم تحرير المحضر اللازم.